Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300048 Наименование Крыло заднее 18300048 SAMPA Сторона установки сзади Вес [кг] 1,54

Запчасть крыло заднее 18300048 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300048. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX131812, 18300048, 2FH505, 2FH518, 271219, 20392599, V1212110. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло заднее 18300048 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.