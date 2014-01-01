Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300047 Наименование Крыло VOLVO FH,FM RENAULT Premium заднее средняя часть SAMPA Сторона установки сверху Вес [кг] 2,9

Запчасть крыло Вольво FH FM Рено Премиум заднее средняя часть SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300047. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300047, 20514393, 271213, 271213OE, 3171390, 7420723524. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло Вольво FH FM Рено Премиум заднее средняя часть SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.