Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300043 Наименование Крыло VOLVO Сторона установки справа Вес [кг] 2,8

Запчасть Крыло Вольво представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300043. У данной детали есть аналоги с номерами: 39354, 271380, 1212149, V1212149, VLBODY405, 20372065. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.