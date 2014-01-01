Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300042 Наименование Подкрылок VOLVO FH12,16 передний левый SAMPA Сторона установки слева Вес [кг] 2,8

Запчасть подкрылок Вольво ФШ 12 16 передний левый SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300042. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212148, 18300042, 20372064, 271381, 39353, V1212148. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подкрылок Вольво ФШ 12 16 передний левый SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.