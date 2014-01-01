Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300034 Наименование Подножка VOLVO FH12 правая NEW Сторона установки справа Вес [кг] 1,01

Запчасть Подножка Вольво ФШ 12 правая NEW представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300034. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH240, 271354, 1212133, V1212133, VLBODY194, 20529640, T730002. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.