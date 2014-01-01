Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300033 Наименование Подножка VOLVO FH12 левая NEW Сторона установки слева Вес [кг] 1,02

Запчасть Подножка Вольво ФШ 12 левая NEW представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300033. У данной детали есть аналоги с номерами: 2FH241, 271355, 1212132, V1212132, VLBODY195, 20529638, 3175406. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.