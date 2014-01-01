Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18300025 Наименование Бампер 18300025 SAMPA Сторона установки слева Вес [кг] 0,88

Запчасть бампер 18300025 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18300025. У данной детали есть аналоги с номерами: 18300025, 2FH93, 275053, 20425626, 21359082, T730037. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бампер 18300025 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.