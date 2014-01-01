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Брызговик задний MAN TGX (передняя часть) артикул 18200258 SAMPA в Алматы

18200258 SAMPA Брызговик задний MAN TGX (передняя часть)
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 18200258
Наименование Брызговик задний MAN TGX (передняя часть)
Сторона установки сзади, спереди
Ширина [мм] 520
Вес [кг] 2,72
Ось Подъемная ось
Запчасть брызговик задний МАН ТГХ (передняя часть) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200258. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить брызговик задний МАН ТГХ (передняя часть), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Брызговик задний MAN TGX (передняя часть) производителя SAMPA с артикулом 18200258 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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