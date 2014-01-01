|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|18200258
|Наименование
|Брызговик задний MAN TGX (передняя часть)
|Сторона установки
|сзади, спереди
|Ширина [мм]
|520
|Вес [кг]
|2,72
|Ось
|Подъемная ось
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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