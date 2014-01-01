Вес [кг] 2,72 Ось Подъемная ось

Запчасть брызговик задний МАН ТГХ (передняя часть) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200258. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить брызговик задний МАН ТГХ (передняя часть), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.