Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200257 Наименование Крыло заднее правое задняя часть МАН 4-серии TGA (2000-2008) Сторона установки сзади справа Вес [кг] 3,5

Запчасть крыло заднее правое задняя часть МАН 4-серии ТГА (2000-2008) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200257. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее правое задняя часть МАН 4-серии ТГА (2000-2008), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.