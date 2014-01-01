Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200253 Наименование Крыло заднее верхняя часть МАН TGA/TGS/TGX/TGM 6x4/8x4, проходная ось Сторона установки сзади Вес [кг] 2,58

Запчасть крыло заднее верхняя часть МАН ТГА/ТГС/ТГХ/ТГМ 6x4/8x4 проходная ось представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200253. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло заднее верхняя часть МАН ТГА/ТГС/ТГХ/ТГМ 6x4/8x4 проходная ось, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.