Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200235 Наименование Накладка крыла правая Сторона установки спереди справа Вес [кг] 2

Запчасть накладка крыла правая представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200235. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200235 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка крыла правая, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.