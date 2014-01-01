Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200228 Наименование Обшивка колонн левая,18200228 Sampa Сторона установки слева Вес [кг] 1,065

Запчасть обшивка колонн левая 18200228 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200228. Применяется на FE 240-18, FE 240-22, FE 240-26, FE 280-18, FE 280-22, FE 280, Iveco Stralis, Ивеко Стралис. С двигателями CURSOR 13. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200228 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия обшивка колонн левая 18200228 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.