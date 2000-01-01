Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200217 Наименование Кронштейн указателя поворота, противотуманной фары MAN L/M2000/CLA/TGL/TGM/TGA/TGS/TGX Вес [кг] 0,025

Запчасть кронштейн указателя поворота противотуманной фары МАН L/м2000/CLA/ТГЛ/ТГМ/ТГА/ТГС/ТГХ представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200217. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200217 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн указателя поворота противотуманной фары МАН L/м2000/CLA/ТГЛ/ТГМ/ТГА/ТГС/ТГХ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.