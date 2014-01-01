Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200212 Наименование Крыло 690 MM Сторона установки спереди справа Вес [кг] 3,2

Запчасть крыло 690 MM представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200212. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200212, 81664106574, TD0657025L. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло 690 MM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.