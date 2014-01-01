Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200192 Наименование Кронштейн крепления бампера левый\ MAN TGS Сторона установки слева Вес [кг] 0,73

Запчасть Кронштейн крепления бампера левый\МАН ТГС представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200192. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200192, TGX165, 81611100067, M5005316, 380309, SA2D0584, TD0857006L. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.