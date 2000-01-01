Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200145 Наименование Подножка 3-серии F2000 (1994-2001) Нижняя Вес [кг] 0,83

Запчасть подножка 3-серии ф2000 (1994-2001) Нижняя представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200145. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подножка 3-серии ф2000 (1994-2001) Нижняя, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.