Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200143 Наименование Подножка МАН 3-серии F2000 (1994-2001) Сторона установки справа Вес [кг] 1,148

Запчасть подножка МАН 3-серии ф2000 (1994-2001) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200143. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подножка МАН 3-серии ф2000 (1994-2001), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.