Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200132 Наименование Накладка переднего бампера центральная Ман 3-серии F2000 (1994-2001) верхняя Вес [кг] 0,357

Запчасть накладка переднего бампера центральная Ман 3-серии ф2000 (1994-2001) верхняя представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200132. У данной детали есть аналоги с номерами: 81416100164, M20122, M5005035. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить накладка переднего бампера центральная Ман 3-серии ф2000 (1994-2001) верхняя, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.