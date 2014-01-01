Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200103 Наименование Бампер передний MAN TGA L-LX (узкая кабина) Вес [кг] 22,136

Запчасть бампер передний МАН ТГА L-LX (узкая кабина) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200103. У данной детали есть аналоги с номерами: 200001, 21098E, 380007, 380009, 40700307, 40700308, 81416100221. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер передний МАН ТГА L-LX (узкая кабина), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.