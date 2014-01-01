Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200080 Наименование Дефлектор внешний левый TGA M-L-LX, XLX-XXL, TGL (-06) Сторона установки слева Вес [кг] 1,38

Запчасть дефлектор внешний левый ТГА M-L-LX XLX-XXL ТГЛ (-06) представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200080. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200080, XXL163, 380303, M5005057, 81624100049. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор внешний левый ТГА M-L-LX XLX-XXL ТГЛ (-06) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.