Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200072 Наименование Бампер LE6/12 Вес [кг] 20,38

Запчасть бампер LE6/12 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200072. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер LE6/12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.