Вес [кг] 2,4

Запчасть крыло заднее передняя часть правое ТГА 680 mm представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200071. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200071, XXL516, 380209, M5005189, 81664100294. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло заднее передняя часть правое ТГА 680 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.