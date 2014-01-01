Вес [кг] 2,79

Запчасть Крыло МАН представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200068. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX101465, XXL519, 380210, M5005186, M5005186, 81664100173, MNBODY60. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.