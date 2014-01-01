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Подножка МАН ТГА ТГС ТГХ правая для низкой кабины артикул 18200060 SAMPA в Алматы

18200060 SAMPA Подножка МАН ТГА ТГС ТГХ правая для низкой кабины
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 18200060
Наименование Подножка МАН ТГА ТГС ТГХ правая для низкой кабины
Сторона установки справа
Вес [кг] 1,067
Защитный материал, листовой металл Деталь в сборе

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подножка МАН ТГА ТГС ТГХ правая для низкой кабины производителя SAMPA с артикулом 18200060 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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