Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200043 Наименование Подножка верхняя правая TGA XLX-XXL, TGX Сторона установки справа Вес [кг] 10,2

Запчасть подножка верхняя правая ТГА XLX-XXL ТГХ представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200043. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200043, 18200043, TGX200, XXL198, 381011, M5005063, M5005323. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка верхняя правая ТГА XLX-XXL ТГХ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.