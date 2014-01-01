Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200033 Наименование Крышка капота TGA XL/XXL Вес [кг] 25,2

Запчасть крышка капота ТГА XL/XXL представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200033. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200033, 380102, 81611100053, M5005055, XXL140. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка капота ТГА XL/XXL, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.