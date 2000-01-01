Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200028 Наименование Крыло переднее левая задняя часть F2000 Сторона установки слева Вес [кг] 3

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