Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200016 Наименование Подножка правая M/F 2000 Сторона установки справа Вес [кг] 7,2

Запчасть подножка правая M/F 2000 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200016. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200016, M20244, M5005220, 81615100230. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка правая M/F 2000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.