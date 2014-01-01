Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200014 Наименование Корпус подножки (прав.) пластик MAN 18200014 Сторона установки справа Вес [кг] 7,4

Запчасть корпус подножки (прав.) пластик МАН 18200014 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200014. У данной детали есть аналоги с номерами: 18200014, M20240, 381002, M5005019, 81615100226. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корпус подножки (прав.) пластик МАН 18200014 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.