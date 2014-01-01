Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200013 Наименование Корпус подножки (лев.) пластик MAN 18200013 Сторона установки слева Вес [кг] 5,33

Запчасть корпус подножки (лев.) пластик МАН 18200013 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18200013. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX101413, 18200013, M20241, 381003, M5005018, 81615100225. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корпус подножки (лев.) пластик МАН 18200013 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.