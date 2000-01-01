Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18200012 Наименование Дефлектор угловой правый MAN F 2000/1820 0012/FRENOTRUCK/SAMPA Сторона установки справа Вес [кг] 2,92

Запчасть дефлектор угловой правый МАН F 2000/1820 0012/FRENOTRUCK/SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 1820 0012. У данной детали есть аналоги с номерами: 380300, 81624100064, 81624100066, 90700064, M20164, M5005027. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить дефлектор угловой правый МАН F 2000/1820 0012/FRENOTRUCK/SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.