Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100584 Наименование Подножка нижняя левая, AXOR 18100584 Sampa Сторона установки слева Вес [кг] 6,109

Запчасть подножка нижняя левая Аксор 18100584 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100584. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100584 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подножка нижняя левая Аксор 18100584 Sampa, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.