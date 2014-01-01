Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100411 Наименование Подножка MB, 18100411 Сторона установки сверху Вес [кг] 1,204

Запчасть подножка Мерседес 18100411 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100411. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100411, 18100411, 940212, MB505604, 9406660128, A9406660128. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка Мерседес 18100411 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.