Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100401 Наименование Бампер правая часть Сторона установки справа Вес [кг] 4,2

Запчасть бампер правая часть представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100401. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100401, 58994, 9448801404, A9448801404, A94488014047354, HTPBA018R, TD0850019R. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бампер правая часть на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.