Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100370 Наименование Бампер передний Мерседес Актрос MP2 MEGASPASE левая часть Сторона установки слева Вес [кг] 8,2

Запчасть бампер передний Мерседес Актрос МП2 MEGASPASE левая часть представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100370. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100370, 18100370, 40594377, 40594377, 464005, 464005, 58968. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер передний Мерседес Актрос МП2 MEGASPASE левая часть, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.