Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100347 Наименование Бампер MB угол Сторона установки справа Вес [кг] 6,61

Запчасть Бампер Мерседес угол представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100347. У данной детали есть аналоги с номерами: 94382, 464000, MB505562, 9438800173, 94388001737354, 9438800770, 94388007707354. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.