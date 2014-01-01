Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100323 Наименование Накладка бампера MB Вес [кг] 0,383

Запчасть Накладка бампера Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100323. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX113097, 943125, MB505300, 9438840074, A9438840074. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.