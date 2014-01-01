Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100317 Наименование Решетка радиатора ACTROS MP2 Вес [кг] 3,6

Запчасть решетка радиатора Актрос МП2 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100317. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100317, 943150, MB505245, 9437500218, A9437500218, A94375002189120, T407001. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия решетка радиатора Актрос МП2 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.