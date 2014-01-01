|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|18100315
|Наименование
|Подножка нижняя левая, ACTROS MP2
|Сторона установки
|слева
|Вес [кг]
|2,81
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без покрытия
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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