Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100310 Наименование Кронштейн подножки левый ACTROS CAB 941 Сторона установки слева Вес [кг] 2,89

Запчасть кронштейн подножки левый Актрос CAB 941 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100310. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100310, ZX113085, 462459, MB505382, 9416600401, A9416600401. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн подножки левый Актрос CAB 941 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.