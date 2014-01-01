Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100273 Наименование Подножка верхняя левая AXOR Сторона установки слева Вес [кг] 5,4

Запчасть подножка верхняя левая Аксор представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100273. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100273, 940205, 9446661301, 94466613017354, 9586662101, A9446661301, A94466613017354. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка верхняя левая Аксор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.