Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100272 Наименование Бампер MERCEDES Axor правая часть SAMPA Сторона установки справа Вес [кг] 0,69

Запчасть бампер Мерседес Аксор правая часть SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100272. У данной детали есть аналоги с номерами: 94082, 9448850625, 94488506257C72, A9448850625, A94488506257C72, MB505622. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер Мерседес Аксор правая часть SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.