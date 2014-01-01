Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100271 Наименование Бампер MERCEDES Axor левая часть SAMPA Сторона установки слева Вес [кг] 0,6

Запчасть бампер Мерседес Аксор левая часть SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100271. У данной детали есть аналоги с номерами: 94083, 9448850525, 94488505257C72, A9448850525, A94488505257C72, MB505621. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер Мерседес Аксор левая часть SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.