Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100264 Наименование Бампер MB угол Сторона установки слева Вес [кг] 5,7

Запчасть бампер Мерседес угол представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100264. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер Мерседес угол, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.