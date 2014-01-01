Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100258 Наименование Подножка нижняя левая ACTROS MP2 Сторона установки слева Вес [кг] 1,2

Запчасть подножка нижняя левая Актрос МП2 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100258. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100258, 943241, MB505275, 9436600801, 94366008017354, A9436600801, A94366008017354. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка нижняя левая Актрос МП2 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.