Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100237 Наименование Решетка радиатора MB Вес [кг] 3,43

Запчасть Решетка радиатора Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100237. У данной детали есть аналоги с номерами: MB505608, 9408880123, A9408880123. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.