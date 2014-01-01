Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100112 Наименование Дефлектор левый CAB 641 Сторона установки слева Вес [кг] 1,46

Запчасть дефлектор левый CAB 641 представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100112. У данной детали есть аналоги с номерами: 18100112, 18100112, 641163, 461488, MB505016, 6416200036, A6416200036. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия дефлектор левый CAB 641 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.