Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100086 Наименование Дефлектор MB Сторона установки справа Вес [кг] 0,46

Запчасть Дефлектор Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100086. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX112894, 941154, 462192, MB505051, 9418841522, A9418841522. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.