Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100075 Наименование Элемент бампера MB Сторона установки справа Вес [кг] 0,108

Запчасть Элемент бампера Мерседес представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100075. У данной детали есть аналоги с номерами: 462413, MB505159, 9418850174, 94188501747C72, A9418850174, A94188501747C72. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SAMPA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.