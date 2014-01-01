Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 18100072 Наименование ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БАМПЕРА MB ACTROS Сторона установки посередине Вес [кг] 0,2

Если вы хотите купить цЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БАМПЕРА Мерседес Актрос, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 18100072. У данной детали есть аналоги с номерами: 3758850001, 40594102, 462236, 58702, 9418851401, 94188514017C72, 94190. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA.